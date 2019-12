Mini-Kompromiss

Der tschechische Humor ist weit über den Knödeläquator hinaus bekannt. Ein schlechter Witz war jedoch das Ansinnen der Tschechen, dass Kernkraft als grüner Strom im Rahmen des „Green Deal“, den die EU-Kommission vergangene Woche vorstellte, anerkannt wird. Nach den Worten von Ministerpräsident Andrej Babis sei dies der einzige Weg für Tschechien in die Klimaneutralität: In dem Land stammt der Strom zu einem Drittel aus Atomenergie, in Ungarn sogar zur Hälfte – in Frankreich ist es noch mehr. Das Thema bleibt ein Knackpunkt – in seiner aktuellen Ausgabe schildert „Der Spiegel“, wie in den USA Milliardäre und Wissenschaftler neue AKW entwickeln. Doch die „Atomoffensive“ stößt u.a. bei Luxemburg auf Widerstand. Premier Xavier Bettel betonte auf dem Brüsseler Gipfel, dass Atomenergie weder nachhaltig noch sicher sei. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder konnten sich nicht ganz darauf einigen, bis 2050 klimaneutral zu sein – was bedeutet, dass nur so viele Schadstoffe in die Atmosphäre gelangen dürfen, wie gleichzeitig anderswo eingespart werden. Die Polen bekommen eine Extrawurst: Ihnen wird eine längere Frist zugestanden. Immerhin ließen sich Tschechien und Ungarn dann doch auf den Deal ein. Schließlich heißt es in dem Beschluss, dass einige Länder darauf hingewiesen hätten, Atomenergie in ihrem Energiemix zu haben (das Archivfoto zeigt Cattenom). Ist das Ergebnis des Gipfels nun ein Meilenstein oder eine Mogelpackung? Das Ergebnis ist eher ein Mini-Kompromiss.