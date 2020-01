Zugeschlagen

Wie die Zollverwaltung meldet, wurden am 18. Dezember in einem Lieferwagen, der aus Spanien zurückkam insgesamt 262 Kilogramm Haschisch und 51,6 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die in naher Zukunft in Luxemburg legalisierten Stoffe hatten einen Gesamtwert von 2,5 Millionen Euro. Ein weiterer Schlag gegen den Drogenhandel war ein paar Tage zuvor gelungen. In Zusammenarbeit mit den belgischen Autoritäten wurde ein belgischer Dealer geschnappt, der regelmäßig Heroin und Kokain nach Luxemburg brachte.