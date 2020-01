Agrarsorgen

Die Landwirtschaft ist in der Pflicht, was den Klimaschutz angeht. Dessen zeigte sich die Bauernallianz um deren Präsident Camille Schröder bei ihrem Neujahrsempfang bewusst. Doch die Proteste der Jugendlichen von „Fridays for Future“ nennt Schröder eine „Klimahysterie“. Unterdessen fühlen sich Landwirte in die Ausarbeitung des im Dezember von der Regierung vorgestellten Energie- und Klimaplans nicht genügend einbezogen. Ebenso ausgeschlossen fühlen sich die Bauern in sozialen Fragen. Zwar beruht der Sektor auf drei Säulen – Ökonomie, Ökologie und Soziales, wie der zuständige Agrarminister Romain Schneider (LSAP) betonte, aber selbst im letzteren Punkt hapert es gewaltig. Jeder Mann hierzulande könne Vaterschaftsurlaub beantragen, nur die Landwirte seien davon ausgeschlossen, bedauerte der Bauernallianzpräsident. Was die Biolandwirtschaft betrifft, könne nicht jeder Bauer dazu gezwungen werden, aber dazu ermutigt, so Premierminister Xavier Bettel (DP). Der bereits für Ende vergangenen Jahres angekündigte Aktionsplan für Biolandwirtschaft liegt zwar vor, muss aber unter anderem noch vom Ministerrat abgesegnet werden.