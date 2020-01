Brisanter Bericht

Die Wochenzeitung „Land“ schreibt in ihrer Ausgabe vom vergangenen Freitag, dass der Bericht der momentan von Jean-Claude Waringo über die Lage am großherzoglichen Hof verfasst wird, das Potenzial hat die Monarchie in eine Krise zu stürzen. Zwar ist der Bericht noch nicht abgeschlossen und wird erst in einigen Wochen publiziert, doch wie das „Land“ schreibt, sei es vor allem die Person der Großherzogin, welche Probleme bereiten würde. Der „Land“-Bericht schlussfolgert, dass am Ende sogar der Großherzog abdanken könnte.