Relativ sauber

Sie ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. So definiert Transparency International die Korruption. Die Nichtregierungsorganisation veröffentlicht jedes Jahr ihren sogenannten Korruptionsindex. Dabei untersucht sie das wahrgenommene Korruptionsniveau im öffentlichen Sektor von insgesamt 180 Staaten. Im aktuellen Ranking liegt Luxemburg auf Platz neun und gehört damit zu den „saubersten“ Staaten. An der Spitze liegt Dänemark, gefolgt von Neuseeland, Finnland, Singapur und Schweden, Norwegen und der Niederlande. Am heftigsten ist die Korruption in Venezuela, Jemen, Syrien, Südsudan und Somalia. Übrigens erreichen auf dem Index 121 Länder weniger als 50 von 100 Punkten.