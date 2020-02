Mitteilungsbedürfnis

Der sogenannte Waringo-Bericht sorgte bereits bevor Premierminister Xavier Bettel ihn am vergangenen Freitag im Regierungsrat vorgestellt für jede Menge Wirbel. Großherzog Henri stellte sich in einem offenen Brief vor seine Frau und sparte nicht mit Kritik an der Presse. Der Journalistenverband ALJP ließ diese Kritik nicht unkommentiert auf sich sitzen, auch weil die Presse-Berichte nicht Lappalien thematisieren würden, sondern „mutmaßliche, sich über Jahre hinziehende arbeitsrechtlich relevante Ungereimtheiten in der Personalpolitik am großherzoglichen Hof, die das direkte Umfeld des Staatschefs betreffen. Allgemein bekannt ist, dass möglicherweise die Frau des Staatschefs impliziert ist.“ Etwas was in dieser Form auch teilweise im Bericht nachzulesen ist.

