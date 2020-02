Folgenreicher Bericht

Für den Fortbestand der Monarchie und sogar für deren „Stärkung“ hat sich Premierminister Xavier Bettel (DP) einmal mehr in einem RTL-Interview am vergangenen Wochenende ausgesprochen. Ein Referendum über die Monarchie lehne er ab, so der Regierungschef. Zuvor widersprach der Sonderbeauftragte Jeannot Waringo (Foto) Medienberichten, denen zufolge er vertrauliche Gespräche nur im Supermarkt habe führen können. Auch habe niemand „Angst vor Vergeltung“ geäußert. Außerdem sei von Gewaltanwendung die Rede gewesen, so ein Journalist. Darin ist in Waringos Abschlussbericht, der in der Vorwoche veröffentlicht worden war, nicht die Rede. In dem Bericht spielt auch die Rolle der Großherzogin eine Rolle. Dazu Bettel im besagten Interview: „Wir haben nur einen Staatschef, kein Paar.“