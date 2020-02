Filialschließungen

Die „Spuerkeess“ hat via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie Ende März elf Filialen schließen wird. Betroffen sind Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallingen, Hosingen, Fels, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rümelingen sowie die Filiale in einem großen Einkaufszentrum in Bartringen. Dieser Schritt würde laut Mitteilung aufgrund einer Analyse der Nutzungsverhaltens der Kunden notwendig. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. CSV, LSAP, verschiedene Bürgermeister und die ULC prangerten die Schließungen unisono an.