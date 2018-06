Rot-weiß-blaue Party

Mit dem Nationalfeiertag ist es wie mit Weihnachten: „Alle Jahre wieder“. Und genau wie im Dezember ähneln sich auch am 22. und 23. Juni die Bilder jedes Jahr. Auch, wenn es am Nationalfeiertag selbst, mit dem Festakt in der Philharmonie, der Militärparade oder dem Te Deum, etwas gediegener zugeht als am Vorabend mit Fackelzug, Feuerwerk und Dauerparty. Wer am Vorabend durch die Straßen der Hauptstadt schlenderte, dem wurde schnell klar, dass Premierminister Xavier Bettel in seiner Ansprache völlig Recht hat, wenn er sagt: „Mir sinn en oppent Land, wou Leit mat verschiddenen Biographien an och mat verschiddenen Mammesproochen niefteneen a mateneen liewen an Lëtzebuerg méi räich maachen. Méi räich a senger Diversitéit, méi räich a senger Kultur, méi räich a senger Geschicht an och méi räich a senge Méiglechkeeten.“