„Eine gute Sache“

Ein „immersiver Sound Tunnel“, eine Virtual-Reality-Lounge, ein multimedialer Informations-Parcours: Bei den „Open Market Days“, die vergangene Woche in der „Muart-Hal“ in Esch/Alzette abgehalten wurden, durften Neugierige erfahren, was da ungefähr kommen soll – bei Esch 2022. „Imagewandel und Zukunft gestalten“ – das sei, laut Pressemitteilung, das übergeordnete Ziel des Projekts. Ob es gelingen wird, wird sich noch zeigen – bisher haben, es wird wohl mittlerweile jeder mitbekommen haben, die Schlagzeilen zu internen Querelen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als das „Remix“-Projekt mit den Themen „Art“, „Nature“, „Europe“ und Yourself“ selbst. Das soll sich aber nun ändern, ab Mai wird es Schritt für Schritt konkreter werden. Außerdem unterstütze die Bevölkerung, so eine rezente Umfrage von Esch 2022, das Projekt. Immerhin seien 87 Prozent der Befragten damit einverstanden, dass das Projekt Esch 2022 „eine gute Sache“ sei. Welches von den insgesamt 606 eingereichten Projekten Teil der Kulturhauptstadt 2022 werden wird, ist nur eine von vielen Fragen, die in den kommenden Monaten beantwortet werden wird. Es bleibt also spannend.

Zusammengestellt von: Stefan Kunzmann, Cheryl Cadamuro Fotos: Alain Rischard, Julien Garroy, Hervé Montaigu (alle Editpress), Laurent Antonelli (Blitz Agency 2020)