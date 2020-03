Für lau…

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für Luxemburg. Seit vergangenem Sonntag ist der öffentliche Transport in Luxemburg gratis, was mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert wurde. Jetzt kann jeder ohne Fahrschein in Bus, Bahn und Tram steigen und sich für umme durch das Ländchen chauffieren lassen. Ob damit das ganz große Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Verkehr erfolgt, wird sich zeigen. So oder so, in Sachen Qualität und Infrastruktur müssen die Investitionen weiterhin hoch gehalten werden, will man tatsächlich irgendwann einmal das Auto ausbooten.