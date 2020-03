Corona greift um sich

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist weiter gestiegen. Zum Redaktionsschluss am Montagvormittag waren es hierzulande fünf Fälle, die mit dem Coronavirus, diagnostiziert wurden. Den fünften hatte die Gesundheitsdirektion am Sonntag bekannt gegeben. Die betroffene Person war gerade von einem Aufenthalt im Elsass zurückgekehrt. Bereits zwei Tage zuvor gab es einen dritten Infektionsfall bei jemandem, der vorher im Elsass gewesen war. Bei den anderen drei Fällen waren die Betroffenen aus Norditalien zurückgekehrt. Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist (Husten, Fieber oder Atembeschwerden) und aus einem Risikogebiet zurückkehrt, soll nicht etwa zum Arzt oder in die Notaufnahme gehen, sondern die Nummer 8002 8080 oder gar im Notfall die 112 anrufen. Außerdem gilt es dann, keine gefährdeten Menschen zu besuchen. Sobald ein Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Virus vorliegt, führt das Nationale Gesundheitslabor in Düdelingen Tests durch. Bis Montag verbrachten 35 Menschen, die mit den Infizierten in Kontakt standen oder in einem der Risikogebiete* waren, in Quarantäne. Die Auswirkungen von Corona sind noch nicht abzuschätzen. Bei Fluglinien fallen zahlreiche Flüge aus. Hierzulande wurden Veranstaltungen wie das „Relais pour la vie“ oder „Spring Break“ abgesagt.

*Mehrere norditalienische Regionen sowie der Iran und mehrere asiatische Länder, dazu die französischen Départements Oise und Haut-Rhin, ebenso die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.