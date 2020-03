Atomkraft? Nein danke

In einer Pressemitteilung erinnern „déi gréng“ an die Katastrophe von Fukushima, welche sich am 11. März zum neunten Mal gejährt hat und positioniert sich erneut klar gegen Atomenergie. „Die Atomkatastrophe von Fukushima hat erneut bewiesen, dass es keine sichere Atomkraft gibt und es sie auch nicht geben kann. Atomenergie ist keine Lösung, auch nicht für den Klimawandel. Sie ist und bleibt ein Problem. Deshalb setzen déi gréng sich auch weiterhin für den Ausstieg aus“, heißt es in der Mitteilung und die Stilllegung der deutschen Zentrale in Philippsburg, sowie die Stilllegung von Block in Fessenheim, sowie die richterliche Annullierung der Laufzeitverlängerung von zwei belgischen Pannenreaktoren in Tihange und Doel.