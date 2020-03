Notstand – was ist das?

Minister François Bausch (déi gréng), zuständig für die innere Sicherheit, stellte am Donnerstag vergangener Woche die Sanktionen für all jene vor, die gegen die Ausgangs- und Öffnungsregeln verstoßen. Premierminister Xavier Bettel (DP) sprach als Erster bei der „Corona“-Debatte im Parlament und verkündete den Notstand, der am Samstag in einer Sondersitzung der Chamber auf drei Monate verlängert wurde. Dieser ist laut Verfassung vorgesehen und kann nur dann verhängt werden, wenn die vitalen Interessen der Bevölkerung in Gefahr sind und wenn das Parlament angesichts der nationalen Krise nicht schnell genug reagieren kann. Dies ist erst seit dem 13. Oktober 2017 in der Verfassung verankert und wurde in der Folge der Terrorattentate in Frankreich eingefügt. Das Parlament stimmte der Notstandsverordnung zu und gab zudem grünes Licht für die Beihilfen für kleinere und mittlere Unternehmen. Im Plenum der Chamber blieb übrigens jeder zweite Stuhl unbesetzt – damit die Abgeordneten genügend Abstand zueinander hatten. Den müssen übrigens auch die Bürger zueinander haben. Freizeitaktivitäten waren bislang erlaubt – allerdings unter der Bedingung, dass der Mindestabstand zu anderen Menschen gewahrt blieb. „Bleift doheem“, hat Premier Bettel den Bürgern gesagt. Fahrten mit dem Auto sind nur erlaubt, wenn es absolut nötig ist – zum Arbeitsplatz, Arzt oder zum Einkaufen von Lebensmitteln erlaubt. Cafés, Restaurants und Geschäfte mussten schließen – und wurden darauf auch kontrolliert. Die Schulen sind bis nach den Osterferien geschlossen.