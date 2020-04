Phase zwei

Seit vergangener Woche befindet sich Luxemburg in der zweiten Phase im Kampf gegen das Corona-Virus. Dies bedeutet, dass nun vier sogenannte „Centre de soins avancée“ existieren. Die vier Zentren befinden sich in der Luxexpo, in der Rockhalle, in der Däichhal in Ettelbrück und im Kulturzentrum in Grevenmacher. Diese neuen Zentren ersetzen die „Maisons médicales“, welche bisher Corona-Patienten in Empfang nahmen. Die Bilanz der Krise lag am Montagmorgen zum Redaktionsschluss bei 1.950 Infizierten und 21 Toten.