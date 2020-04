Großvorhaben

In manchen Ländern – siehe Ungarn – wird das Parlament ausgehebelt, in Luxemburg läuft die parlamentarische Prozedur, auch wenn die Abgeordneten im Sicherheitsabstand von zwei Sesseln zueinander sitzen, in routinierter Manier. Vergangene Woche hat die Chamber gleich 34 große Investitionsvorhaben für die nächsten Jahre gebilligt. Die Zustimmung ist für alle Projekte ab einem finanziellen Volumen von zehn Millionen Euro nötig. Darunter befinden sich die Renovierung und der Ausbau des Mondorfer Thermalbads, das Sportlyzeum von Mamer ebenso wie das neue Munitionslager auf „Waldhaff“ und ein Parkhaus für Fahrräder

am Hauptbahnhof.