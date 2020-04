App-exit

Was für viele Datenschützer lange Zeit eine Horrorvision war, macht Corona möglich. Nach Wille und Vorstellung einiger Politiker und Experten sind wir bald alle mit einer neuen App auf unseren Smartphones miteinander verbunden. Nicht jeder ist von der App, mit der Kontaktpersonen von Infizierten aufgespürt und damit Infektionsketten unterbrochen werden sollen, als Exitstrategie aus der Corona-Krise überzeugt, auch nicht in der Regierung. Premierminister Xavier Bettel (DP) pocht auf die Notwendigkeit einer europäischen Lösung. Auch weist er darauf hin, dass seine Regierung bereits mehrere Angebote erhalten habe, keines habe jedoch die nötigen Bedingungen erfüllt. Und Gesundheitsministerin Paulette Lenert meint, die hohe Testdichte in Luxemburg mache eine App entbehrlich. Außerdem würden die vielen Grenzgänger mit einer rein luxemburgischen App nicht erfasst. Fachleute üben Kritik: Für ein ordentliches Contact-Tracing fehle es an wichtigen Daten, so der Virologe Claude Muller vom Luxembourg Institute of Health. Dagegen melden Datenschützer Bedenken an. Einige der Apps greifen tief in die Privatsphäre der Nutzer ein.