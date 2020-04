Untere Ligen beendet

Die Pandemie hat den Sportbetrieb weiterhin fest im Griff. Die FLF hat (bis Redaktionsschluss) am Montagmorgen noch nicht darüber entschieden ob in der BGL Ligue der Ball in dieser Saison noch einmal rollen soll. Klar ist indessen, dass in den unteren Ligen nicht mehr gekickt wird. Fest steht damit, dass Wiltz und Hesperingen aus der Ehrenpromotion in die BGL Ligue aufsteigen werden. Kurz nach dem diese FLF-Entscheidungen bekannt gab, vermeldet der FC Wiltz auch schon einen ersten Transfer. Goalkeeper Ralph Schon wechselt von Una Strassen in den hohen Norden.