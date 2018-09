Schluss mit dem Theater

Der Theaterverband startet politisch in die neue Saison – und zwar mit einem Auftritt aller Mitglieder in der „Groussgaass“. Anders als in der Vergangenheit, gibt es allerdings kein Theaterfest, sondern eine kulturpolitische Diskussion. Am 15. September informiert der Verband an rund 21 Ständen über anlaufende Produktionen, aber vor allem über die Probleme der Beschäftigten im Theatermilieu. Eine Szene, die zunehmend professioneller wird. Damit auch die politischen Parteien zu den Schwierigkeiten Stellung beziehen können, lädt der Theaterverband diese noch am selben Tag ins „Cercle Cité“ zur „Table Ronde“, um 16 Uhr, ein. Für Gesprächsstoff sorgen der Kulturentwicklungsplan und das ominöse eine Prozent, die im Staatsbudget für die Kultur eingeplant sind.