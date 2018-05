Hinter Gittern

In Schrassig brodelt es zurzeit gewaltig. Seit ein paar Wochen kommt es immer wieder zu Protestaktionen der Gefangenen. Die Wärter fühlen sich im Stich gelassen, auch weil der „Groupe d’Intervention“ über keine entsprechenden (physischen) Mittel verfüge. 200 Gefangene, die an einem zweistündigen Streik an vergangenem Freitag teilnahmen, werden wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sanktioniert. Problem in Schrassig, wie auch in vielen anderen Gefängnissen in Europa, ist die Überbelegung, welche häufig Auslöser für Gewalt ist. Laut aktuellstem europäischem Gefangenenbericht SPACE II ist in Europa, trotz Rückgang der Inhaftierungszahlen, die Zahl der europäischen Mitgliedsstaaten, in deren Vollzugsanstalten eine Überbelegung gemeldet wurde, von 13 auf 15 angestiegen.