In Japan, wo Tradition und Ehre oft wichtiger als alles andere erscheinen, hätte die Abwertung vom kaiserlichen Zentrum der Macht zum Sitz einer kleinen Präfektur den kulturellen Tod bedeuten müssen, im Falle Kyotos entpuppte sich der Verlust als glückliche Fügung: Kyoto wurde verschont und erblühte fortan wie ein Museum unter freiem Himmel.

Die ehemalige japanische Hauptstadt Kyoto, im Südwesten der Hauptinsel Honshu, wurde im Jahr 794 als „kaiserliche Residenzstadt des Friedens und der Ruhe“ (Heian-kyo) nach dem gradlinigen Vorbild des chinesischen Changan erbaut. Von 794 bis 1868 war sie Residenzstadt des Kaisers, bis der Hof, der Verlagerung der politischen Macht ab dem 17. Jahrhundert folgend, auch seinen Sitz schließlich aufgab und ihn nach Tokyo verlegte. Im Zweiten Weltkrieg hatte Kyoto als kulturelle Zeitkapsel des Reiches ein Riesenglück. Die Alliierten hatten die Stadt bewusst von den Flächenbombardements ausgeklammert, da sie wirtschaftlich und in industrieller Hinsicht nicht sonderlich viel darstellte. Und so konnten die circa 1.600 buddhistischen Tempel und 400 Shinto-Schreine die allgemeine Zerstörungswut größtenteils unversehrt überstehen. Viele davon wurden 1994 von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt, das macht sich jetzt für die 1,5-Millionen-Stadt bezahlt. Kyoto, dem der Lauf der Zeit den Rang zwar abgelaufen, aber das Rückgrat nie gebrochen hat. Nur Godzilla, dieser „City Slicker“, der würde sich hier nicht auf Anhieb wohlfühlen, denn es gibt für japanische Verhältnisse herzlich wenige Wolkenkratzer, auf denen er herumtrampeln könnte.

Die Wiege der japanischen Kultur ist auf drei Seiten von Bergen umgeben, durch ihre Mitte fließt der Kamo, der sogenannte Wildenten-Fluss, an dem außergewöhnlich viele „Langnasen“ entspannt entlangschlendern. In Kyoto fällt auf Anhieb auf, dass der Anteil der Nicht-Japaner im Verhältnis viel größer zu sein scheint als beispielsweise in Tokyo, die Architektur älter und das Treiben auf den Straßen weniger einschüchternder, als das in den anderen, den moderneren japanischen Metropolen der Fall ist. Alles scheint irgendwie in Zeitlupe abzulaufen, der Verkehr ist weniger dicht, die Gebäude sind flacher, das Gewimmel auf den Bürgersteigen und das Geflimmer der Neonlichter an den Fassaden hält sich in Grenzen. Kyoto hat fast ein mediterranes Flair.

Die Haupteinnahmequelle ist seit einigen Jahrzehnten der Tourismus, aber neben seinen Tempeln, Burgen und Klöstern ist Kyoto auch für sein Kunsthandwerk berühmt, wie die Seidenstickerei und die Schmiedekunst, Ikebana und natürlich seine auf lokalen Produkten basierende Regionalküche, die weniger als derzeit üblich auf Fusion-Food und kulinarische Mätzchen als auf Altbewährtes setzt. Im Pontocho-Distrikt, wo das Nachleben pulsiert, geht es gastronomisch etwas verwegener zu, in Gion, dem Distrikt der Geishas, hingegen etwas traditioneller. Darüber hinaus ist Kyoto als älteste Kulturstadt des Landes auch die Geburtsstätte der drei klassischen Theaterarten Japans, dem sehr formalisierten und bierernsten No-Theater, dem etwas lustigeren Kyogen (wortwörtlich „wilde Sprache“) und am Ende der Klamauk-Fahnenstange dem schillernden Kabuki-Theater, was so viel wie „schockierend“ heißt. Und der Name ist Programm: Beim Kabuki wird die Schminke sehr dick aufgetragen, das Publikum darf während der Vorstellung essen und trinken, wird dazu animiert, die Darsteller anzufeuern oder zu beschimpfen, während die Schauspieler über den Hanamichi, eine Art Laufsteg, in ihren schrillen Kostümen, Grimassen schneidend auf die Bühne tänzeln. Es ist wahrlich populäres Theater mit einer gehörigen Priese Grand-Guignol, dessen Vorstellung fünf Stunden dauern können. Was aber niemanden stört, denn der Zuschauer darf sich zu jeder Zeit im Gang die Beine vertreten oder ein paar Schimpftiraden loslassen. Was die durchwegs sehr höflichen Japaner natürlich tunlichst unterlassen.

Kabuki unterteilt sich in zwei Kategorien, erstens die Historiendramen und zweitens die häuslichen Melodramen, aber selbst wer kein einziges Wort versteht, dürfte sich prächtig amüsieren, denn die visuelle Kraft der Inszenierungen, die Fratzen und die theatralischen Posen dieser erhabenen Cartoon-Figuren sind einfach nur unbeschreiblich. Als Trost sei erwähnt, dass selbst viele Einheimische wegen der antiquierten Sprache und dem ritualisierten Ablauf oft gar nicht begreifen, was überhaupt vor sich geht. Weil es oft um Revanche und Ehrenmord bzw. Freitod geht, hatten die Alliierten nach dem Krieg sogar versucht, Kabuki zu verbieten, doch das währte nicht lange. Wie im antiken griechischen Theater werden auch hier alle weiblichen Rollen von Männern gespielt, und das obwohl Kyoto als die Hauptstadt der Geishas gilt.