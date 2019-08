Ein Äquivalent von „Lucilivines“ existiert ebenfalls in Deutschland. Dort heißt die Plattform „Vinissima“. Hier stehen Wissensaustausch, Gemeinschaft, Weiterbildung und Förderung genauso im Mittelpunkt, wenn auch nur für Frauen, die professionell in der Weinbranche tätig sind. Das Konzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, das Netzwerk wächst beständig – so wie das in Luxemburg. Seit der Gründung vor sieben Jahren kann Tess Burton einige Veränderungen feststellen: „Unser Komitee ist sehr jung. Außerdem werden immer mehr Frauen in diesem Bereich aktiv. Sie entscheiden sich sogar, Weinbau und Önologie beispielsweise in Neustadt oder Geisenheim zu studieren.“ Vorreiterinnen seien hierzulande Frauen wie Anouk Bastian, Isabelle Gales, Laurence Duhr und viele andere. Der Elan sei jedenfalls da. Selbst wenn es hie und da noch etwas an „weiblicher Perspektive“ fehle. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Einführung einer Prämierung ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung.