Ziel des seit 1975 stattfindenden „Landjugenddag“, das jährlich abwechselnd von sieben Regionalgruppen organisiert wird, ist es, Jugendliche einen Tag lang im ländlichen Raum zusammenzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Dörfer der Umgebung besser kennenzulernen. In diesem Jahr wurde sich in Erpeldingen an der Sauer zum Power-Austausch getroffen.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts