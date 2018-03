Die Seele baumeln lassen kann man auch in Junglinster in der Salzgrotte. Vor zehn Jahren ließ Victoria Jakobek 3,5 Tonnen Salz aus dem Toten Meer zu sich nach Hause in den Keller liefern. Damit begann ihre Erfolgsgeschichte. Sie selbst stammt aus Krakau. Ihre Familie nahm sie mit in eine Salzgrotte, wenn sie krank war. Diese Erfahrung brachte sie auf die Idee, solch eine Grotte hier zu erbauen. In ihrer Salzgrotte in Junglinster herrscht nun ein Mikroklima, welches man so nur am Meer vorfindet. Die Luft ist reich an Mineralien und Mikroelementen, unter anderem Jod, Magnesium, Kalium, Natrium, Selen und Brom. Jeder Atemzug soll die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit und die Abwehrkräfte stärken.

Die Salzgrotte ist mit komfortablen Liegestühlen ausgestattet. Der höhlenartige Raum wird mit kleinen Lichtern beleuchtet, ein angenehmer Wechsel zwischen warmen und kalten Farben. Die dazugehörige entspannende Musik oder Naturgeräusche lassen einen die Welt komplett vergessen. Die Salztherapie soll bei Bronchialasthma, Chronischer Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Allergien verschiedener Art, Hauterkrankungen, Erkrankungen des Herzes und der Gefäße, Rheumatischen Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Erschöpfungszuständen, Schlafstörungen, Depressionen, Unterfunktion der Schilddrüse und bei Kopfschmerzen helfen. Die Therapie dauert zwischen einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde. Die Besucher bekommen die Grotte immer für sich alleine. Kinder können im Salz spielen falls ihnen langweilig wird. Nach einer Viertelstunde tritt ein entspannendes Gefühl ein, und die meisten Personen schlafen während ihres Besuches in der Salzgrotte ein.

Aber auch im Ausland gibt es Möglichkeiten sich etwas Gutes zu tun. In der Badewelt in Euskirchen in Deutschland, ungefähr zwei Stunden von Luxemburg entfernt, können Sie eine Saunalandschaft der Superlative erleben. Zehn thematisierte Sauna-Highlights und ein Dampfbad lassen Sie auf ganz besondere Art schwitzen. Von der Kino-Sauna über das Wiener Kaffeehaus und Koi-Sauna bis hin zur Keltenthron-Sauna, ist für jeden etwas dabei. Aufgüsse und aromatische Düfte verwöhnen die Sinne. Die eindrucksvolle Callablüten-Dusche, dasKristallwasserbecken oder das Tauchbecken kühlt einen anschließend wieder ab. Im Ruhebereich kann man in einer karibischen Atmosphäre zwischendurch zu Ruhe kommen.