25 Jahre schon gibt es die Fondation Cancer in Luxemburg, und 25 Stunden wurde auch gelaufen beim diesjährigen Relais pour la Vie in der Coque. Wiederum waren es über 10.000 Läufer, die teilnahmen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus allen Gesellschaftsschichten des Landes. Es waren derart viele, dass man die Prominenz fast nicht in der Menge der Teilnehmer erkannt hätte. Ohnehin, wenn es darum geht, Gutes zu tun, ist jeder ein Promi und gehört auf dieser Seite abgelichtet.

Fotos: Thierry Martin