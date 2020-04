Auch gibt es Millionen von Menschen, die weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, deren Firmen aber keine Sicherheitsmaßnahmen einhalten. „Italien ist geschlossen“, titeln die Zeitungen. In Wirklichkeit sind aber die Produktionsbetriebe, die Logistik, die Auslieferdienste und der Online-Handel in Bewegung geblieben. Morgens um 7.30 Uhr am Eingang von Livornos Ölraffinerie ENI sieht es aus wie an jedem Tag, außer dass einige Arbeiter Masken tragen und Abstand halten, während sie mit dem Badge in der Hand in der Schlange stehen. In Wirklichkeit gibt es am Arbeitsplatz große Spannungen. Zwischen Prato und Florenz befindet sich eines der wichtigsten Industriegebiete des Landes. Dario Salvetti ist Delegierter der Gewerkschaft FIOM und Montagearbeiter bei GKN, die in der Nähe von Florenz Antriebswellen für FIAT herstellt. „Wir haben es soeben durchgebracht, dass wir an Montagestationen, an denen wir normalerweise zu zweit stehen, nun alleine arbeiten, auch wenn dies die Produktion halbiert. Aber auch das wird nicht reichen. Wir hatten bisher noch keinen positiven Fall des Virus in der Fabrik. Aber wenn es in einem Betrieb zu Ansteckungen kommt, weiß ich nicht, wie er sich halten kann, denn die Spannung und die Wut der Arbeiter ist bereits jetzt sehr hoch.“ Bei GKN mussten die Beschäftigten am 12. und am 13. März streiken, damit die Betriebsleitung sich dazu durchrang, die Gesundheitsvorschriften einzuhalten und dafür die Produktion anzuhalten. Seit dem ersten Tag des „Lockdowns“, dem 11. März, hat es in ganz Italien eine Streikwelle gegeben, vor allem in den Fabriken und großen Logistikzentren. Es handelt sich um Initiativen, die von unten kommen, die am Arbeitsplatz, geboren wurden. Die Sekretäre der Gewerkschaften sind erst spät in diese Kämpfe eingestiegen. Am Samstag, den 14. Oktober, wurde nach einer Vereinbarung zwischen den großen Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL und der Regierung ein Protokoll veröffentlicht, das die Sicherheit der Arbeiter garantieren sollte, in Wirklichkeit aber die ganze Verantwortung auf die Arbeitnehmervertreter abschiebt.

Wir befinden uns nicht im Krieg, es ist eine Pandemie.

„Wir hatten von Anfang an sehr niedrige Erwartungen, aber dieses Protokoll ist einfach nur beschämend“, bestätigt Dario. GKN stelle die Produktion jetzt zwar ein, sagt er, schliesslich hat auch FIAT, wie viele andere Unternehmen der Automobilbranche, viele Werke eingestellt, es ist jedoch zu vermuten, dass dies aus Marktgründen und nicht zum Schutz der Arbeiter geschieht. Piaggio in Pontedera, das die legendäre Vespa herstellt, hat nicht aufgehört zu produzieren, obwohl es bereits einen Fall von Ansteckung gegeben hat. Die Beschäftigten streiken seit Tagen. Selbst im Hafen von Livorno halten die Waren nicht an, obwohl die Hafenarbeiter bereits mehr Kontrollen und Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit forderten, als die Regierung die Gefahr noch unterschätzt hatte.

Schließlich erließ die Regierung am 14. März Bestimmungen zu Hilfeleistungen für Unternehmen, zu sozialen Abfederungsmaßnahmen für Arbeitnehmer und anderen Maßnahmen. Auf Wunsch der Confindustria, der größten Arbeitgeberorganisation Italiens, wurde jedoch keine Aussetzung der Produktion von nicht notwendigen Gütern angeordent, sodass weiterhin Millionen von Menschen an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, an denen es unmöglich ist, die grundlegendsten Gesundheitsvorschriften zur Eindämmung der Ansteckung anzuwenden.