Seit 1997 leistet der „Groupe de Support Psychologique“ Menschen in Schocksituationen Beistand. In Momenten, die das Leben von den Betroffenen ändern. Doch auch das der Helfer, wie das von Jakkie Paulus und Isabelle Decker – wenn auch auf eine ganz andere Weise.

Fotos: Anne Lommel

Es ist ein intimer Augenblick, in dem alles still und laut zugleich ist, und mit einem Atemzug nichts mehr ist, wie es war. Wenn alles steht und fällt und sich um sich selbst dreht, sind sie da. Jakkie Paulus und Isabelle Decker. Oder jemand anderes der insgesamt 67 Mitglieder (Stand 2017) des GSP. Die ehrenamtliche Organisation bietet eine erste Stütze, nachdem die Polizei überbringt, was kaum jemand hören will: unerwartete Todesnachrichten.

Die Mitglieder des GSP sind keine Psychologen. Sie zählen zu einer Spezialeinheit der „Protection Civile“, die dem Innenministerium anhängig ist. Nach einer zweijährigen Schulung haben die Helfer eine Ausbildung in der Krisenintervention. Ein Begriff, der den menschlichen Part ihrer Arbeit verschluckt. „Du gibst alles von dir. Physisch und psychisch. Du musst mitfühlen, ohne zu leiden“, beschreibt Isabelle. Sie lacht, lacht viel und gern. Das verraten auch die feinen Lachfältchen um ihre Augenwinkel. Nicht, weil sie das Thema nicht ernst nimmt, sondern, weil sie ihr Engagement als positive Arbeit versteht.

Sie ist seit 2007 beim GSP, wechselte für den Freiwilligendienst sogar ihren Job. „Ich war 17 Jahre lang Journalistin. Ich habe mich nach meinem Erste-Hilfe-Kurs für den GSP entschieden, weil ich mein Wohlbefinden mit Menschen teilen wollte, die dieses Glück nicht haben“, verdeutlicht sie ihre Motivation. „Während der Ausbildung fühlte ich mich unwohl: Wie sollte ich auf der einen Seite den Familien und Betroffenen Schutz vor neugieriger Presse versprechen und andererseits in ebendiesem Bereich berufstätig sein? Ich geriet in einen Interessenkonflikt“, gesteht sie. Isabelle entschied sich für einen Job in einer Firma. Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Abgestumpft ist sie nach den vielen Jahren beim GSP nicht. Dafür ist ihre Leidenschaft zu groß, wenn sie über ihr Ehrenamt spricht. Ihre Worte zu gefühlvoll, wenn sie ihre Zeit beim GSP Revue passieren lässt.

Jeder Einsatz ist anders. Jede Erfahrung eine neue Herausforderung. Jeder Todesfall jedem Leben eigen. Obschon der Tod zum Leben gehört wie die Geburt, ist er vielen fremd. Eine verstörende, vergessene Gewissheit. „Für die meisten sind Trauer und Tod ein Tabu. Und jeder reagiert anders auf diesen Moment“, so die Sozialarbeiterin Jakkie. Einige Angehörige reagieren mit übersteigertem Aktionismus, Redefluss oder sogar Aggressivität. Auch das Gegenteil tritt auf: Sprachlosigkeit und körperliche Verkrampfung. Andere Betroffene sind völlig ungläubig und können das Geschehen nicht begreifen. Sie wollen den Tod nicht wahrhaben und leugnen ihn. Viele machen sich auch Vorwürfe, fragen sich, ob sie das Geschehene hätten verhindern können. Menschliche Reaktionen, die die Vielseitigkeit des Seins spiegeln. Hinzu kommen die Rituale der einzelnen Kulturkreise.

Der GSP trifft auf Sprachbarrieren und unterschiedliche Glaubenstraditionen. Und das zu einem erdenklich schlechten Zeitpunkt. Doch auch das gehört zu ihrem Engagement. „Zu manchen Trauerritualen gehört das laute schreien, andere verlangen die Aufbahrung der Verstorbenen. Genauso gibt es Religionen, die es verbieten diese einzuäschern“, erklärt Jakkie Paulus. Alle Mitglieder des GSP werden im Umgang mit religiösen Bräuchen geschult.

Sprachliche Barrieren lassen sich nicht so einfach überwinden. Die ehrenamtlichen Helfer werden ähnlich unvermittelt mit den Geschehnissen konfrontiert, wie die Betroffenen. Selbst, wenn sie drei, vier Sprachen beherrschen, kommt es immer wieder vor, dass sie per Pieper zu einem Einsatz gerufen werden, bei dem ihre Kenntnisse unzureichend sind. „Mitten in der Nacht ist es schwer einen Übersetzter aufzutreiben, der beispielsweise arabisch spricht“, gesteht Isabelle. Jakkie fügt dem schnell hinzu: „Und selbst wenn du ihre Sprache sprichst, musst du dich darin wohlfühlen und auch Fachausdrücke kennen. Du sollst in dem Moment Sicherheit vermitteln und nicht nach Worten suchen.“

Die 27-Jährige fährt erst seit Juli 2017 beim GSP mit. „Ich habe mich schon früh für die Arbeit des GSP interessiert, doch das Mindestalter für die Zulassung zur Ausbildung liegt bei 21 Jahren.“ Jakkie lächelt. „Anfang 2015 war es für mich dann so weit.“ An ihren ersten Einsatz erinnert sie sich noch gut.

Sie stand damals nicht auf dem Dienstplan. Der Anruf kam spontan. Ob sie fit sei, hieß es am anderen Ende der Leitung. Es folgten wenige, kurze Infos zum Geschehen. Nichts Ausführliches, nur Eckdaten. Mit ihrem Privatauto – denn die Mitglieder des GSP fahren meist ohne Blaulicht und mit ihrem eigenem Wagen zum Einsatzort – machte sie sich auf den Weg. Die Theorie saß. Die Realität sah trotzdem anders aus. „Klar, du bist vorbereitet und weißt, was du zu tun hast. Aber aufregend ist es trotzdem, weil du nie weißt, was dich erwartet“, schildert sie.