V60 Cross Country: Die Formel steht in Göteborg für die Robustheit des Offroaders im Zusammenspiel mit der Vielseitigkeit des klassischen Kombis. Es sind schicke, wuchtige Menschentransporter mit Stoßfängern rundum und einer lichtdurchfluteten Lederlandschaft im Innern. Gehört so etwas in den Wald? Die autorevue begab sich auf Fährtensuche.

Die Stärken der Schweden sind hinlänglich bekannt. Seit jeher legen sie Wert auf ein möglichst lückenloses Arsenal an modernsten Sicherheitssystemen und seit einiger Zeit auch darauf, den Kunden ein bewusst schwedisch unterkühltes Interieur mit viel unpoliertem Holz, gebürstetem Aluminium und vornehmlich in hellen Tönen gehaltenem Leder unterzujubeln. Das Cockpit mit dem lederbezogenem Armaturenbrett, die komfortablen Sitze mit Heiz-, Kühl- und Massagefunktion allerdings wenig Seitenhalt, ja, das hat schon etwas. Diese Kombination aus fast urigem Äußeren und schickem Innenleben deutet unmissverständlich an, in was für einem Dschungel sich dieser verkappte Naturbursche in Wirklichkeit am liebsten bewegt. Immerhin verfügte unser Testmodell über einen richtigen Allradantrieb, es gab also Hoffnung.

Die Preisgestaltung beweist: Die Schweden haben definitiv verstanden, wie „Prémium à l’allemande“ funktioniert. Unser V60 CC veranschlagte als extra Schnupperdeal einen Basispreis von 46.753 €, kostete nach dem Streifzug durch die Optionsliste aber 57.253 €. Kein Einzelfall: Im Showroom beim Volvo-Händler schaffte es ein V60 ohne CC von verdächtig vertretbaren 30.920 € (sollte es ein Preis vor Mehrwertsteuer gewesen sein?) auf gar nicht mehr so einleuchtende 64.806 €. Im Handumdrehen hätte sich der Preis demnach mehr als verdoppelt? Irgendein Schreibfehler musste sich wohl eingeschlichen haben. Oder vielleicht doch nicht?

Das äußere Erscheinungsbild ist harmonisch und nicht zu martialisch, der V60 Cross Country ein massiv in der Brandung stehender, formschöner Felsbrocken. In beiden Sitzreihen gibt es eine Menge Platz für Beine und Köpfe, die Sitze sind komfortabel, das Interieur gepflegt. Die Pilotenkanzel wird von einem sehr großen Bildschirm dominiert, doch dazu mehr später. Die Verarbeitung ist gut, die Raumaufteilung auch. Auf den ersten Blick erkennt selbst der Neophyt die Oase der Entspannung. Ablagen, Mitteltunnel, Armaturen… kein Klimbim, keine verspielten Geschmacksentgleisung, kein knarzender Kunststoff. Außen herum gibt es dann aber diese Beplankung aus Hartplastik, darunter etwas mehr Bodenfreiheit und eine noch weichere Dämpfereinstellung als üblich, aber freilich kein ehrlich gemeinter Unterfahrschutz für den wirklich extremen Einsatz. Diese schmeichelhafte Formel, die dem komfortverwöhnten Stadtmenschen bescheinigt, er könne auch ganz anders, sprich in der Wildnis etwas reißen, ist nicht neu.