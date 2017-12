Es gibt Weihnachtsmarktfans, die das ganze Jahr auf diesen Moment warten und nun endlich auf ihre Kosten kommen. Vor allem Luxemburg-Stadt verwandelt sich während der Weihnachtszeit mit tausenden von Lichtern in eine Lichterwelt, die zum Träumen einlädt. Die Liebhaber von Weihnachtsmärkten können insgesamt sechs Adressen in der City ansteuern: Die Place d’Armes, die Place de la Constitution, den Knuedler on Ice, die Place de Paris, den marché gourmand im Grund und den Platz Puits rouge.

Der Klassiker in Luxemburg-Stadt ist wohl der Weihnachtsmarkt auf der Place d’Armes. Er ist der älteste und umfasst etwa 50 Holzhütten, die jedes Jahr rund um ein riesiges Dach aufgebaut werden. In einer dieser Holzhütten sitzt die 45-jährige

Lucie Pokorna, die schon seit zwölf Jahren jedes Jahr nur für dieses Ereignis aus Tschechien nach Luxemburg reist. Sie malt gläserne Weihnachtskugeln per Hand an. Während den fast fünf Wochen übernachtet sie in einer Jugendherberge und lässt ihren Mann und ihre zwei Töchter diese Zeit alleine Zuhause: „Ich könnte auch in Wien oder Berlin auf Weihnachtsmärkten ausstellen, doch ich mag die Menschen hier, sie sind alle sehr freundlich. Deshalb komme ich jedes Jahr hierhin zurück.“ Nur das Wetter lässt in ihren Augen dieses Jahr zu wünschen übrig. „Letzte Woche hat es fast jeden Tag geregnet, da blieben die meisten lieber Zuhause. Am Wochenende war jedoch viel los, ich mag es, wenn ich mit vielen Menschen reden kann.“

Ähnlich ergeht es Maggy Prott, die ihrer Tochter während der Weihnachtsmarktzeit auf der Place de la Constitution zur Seite steht. Schon zum fünften Mal sind hier mehr als 60 Hütten aufgestellt, von denen die meisten auf gastronomische Spezialitäten setzen. Aber auch Handwerksprodukte aus aller Welt werden hier angeboten. Highlight dieses Weihnachtsmarktes ist sicherlich das 32 Meter hohe Riesenrad, von dem aus die Besucher den schönsten Blick über Luxemburg-Stadt genießen können. Maggy Prott kann von ihrem Stand aus, in dem sie handgestrickte Mützen verkauft, das Riesenrad leider nicht sehen, doch das stört sie nicht weiter:

Egal wo man hier seinen Stand hat, es gehen immer Menschen vorbei, es ist fast immer etwas los.

Die Zipfelmützen mit falschem Pelz sind dieses Jahr unsere absoluten Renner.

Es müssen viele Mützen verkauft werden, denn ein Stand kostet bis zu 6000 Euro. Maggy sagt sich jedes Jahr, dass sie nicht mehr mit zum Weihnachtsmarkt will und entschliesst sich dann doch wieder dazu. Sie vermisst den Markt und die Menschen sonst zu sehr. Es herrscht eine gemütliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt bei der „Gëlle Fra“. Dem stimmt sogar Stéphanie zu, die Toilettenfrau des Platzes, die sich über entspannte Besucher freut, die ihren Worten nach besinnlicher auftreten.