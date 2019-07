„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, will die böse Hexe in „Schneewittchen“ der Brüder Grimm wissen. Die Künstler der Ausstellung „Spiegelungen“ setzen sich derweil mit ganz anderen Fragen auseinander.

In der zeitgenössischen Kunst finden sich viele Arbeiten, welche die komplexe und vielschichtige Bedeutung von reflektierenden Spiegelflächen untersuchen. Dabei steht oft nicht nur der symbolische und formal ästhetische Aspekt des Spiegels im Vordergrund, sondern auch der psychologische Blick. Dadurch, dass glänzende Flächen neue Ebenen sichtbar machen und andere Wahrnehmungen erlauben, wird man dazu gezwungen, auf sich selbst und das eigene Umfeld zu schauen. Daher sei der Spiegel ein Medium von Ich-Konstruktionen, so Harald Theiss. Als Kurator der Ausstellung „Spiegelungen“ war es ihm wichtig, dass die Künstler unterschiedliche Positionen zum Ausdruck bringen und den Betrachter über die Konfrontation mit seinem Abbild zum Handeln aufzufordern. Es geht demnach nicht um Inszenierungen, eher um Fragen nach Identität, Geschlechterrollen und Selbstdarstellung.

Mit der Sound-Installation „Glasakt, eine Treppe heruntersteigend“ von Susanne M. Winterling übertritt der Ausstellungsbesucher sogleich am Eingang die Schwelle in eine Welt, in der möglicherweise nichts ist, wie es zu sein scheint. Und genau das ist die Absicht. Narzisstische Spiegelbilder und der darin erkennbare Raum sollen gestört, die Begegnungen mit sich selbst überdacht werden. Bei Niklas Goldbach, der sich in seinen fotografischen und Videoarbeiten gern mit hierarchisch geprägten Systemen beschäftigt, spiegelt er selbst sich derart oft, dass das Original nicht mehr zu erkennen ist.

Als Objekt der Darstellung kommt dem Spiegel seit Jahrhunderten eine große Bedeutung zu.

Ähnlich kritisch setzt sich Alex Lebus mit dem vorgegebenen Thema auseinander. Seine Spiegelungen sind nicht abbildend, sondern sinnbildend. Die mehrteilige Arbeit „Frauen im Krieg“ reflektiert sowohl den neuen Raum als auch den Betrachter, der auf diese Weise zum Komplizen seiner Geschichte wird. Aus Opfern werden Kämpferinnen, während bei den Porträts von u.a. Maria Magdalena und Medea der nach innen gerichtete Blick ausschlaggebend sein soll.

Für Narziss, der so sehr von seiner eigenen Schönheit erfüllt war, dass er sämtliche Verehrerinnen und Verehrer herzlos zurückwies, um sich schließlich in sein Spiegelbild zu verlieben, ohne zu erkennen, dass er sich selbst sah, findet die türkische Künstlerin Nezaket Ekici ein anderes Ende. In „Self Deliverance“ bleibt ihr Ebenbild selbst im zerbrochenen Spiegel erhalten und schön.

Die Luxemburger Bildhauerin Sali Müller hingegen dekonstruiert in „Pro und Kontra“ den Raum und die sich darin reflektierenden Bilder. In Ilona Kálnokys kinetischer Bodeninstallation „sszzzsss II“ präsentieren sich auch die anderen ausgestellten Werke neu. Was vielschichtige Illusionen zur Folge hat.