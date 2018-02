Wenn man nicht zu den Glücklichen zählt, die im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder während den Hobbyaktivitäten auf ihren Partner gestoßen sind und man keine Lust hat, sich jedes Wochenende in Bars herumzutreiben und dort nach dem oder der Richtigen Ausschau zu halten, muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man nicht alleine bleiben will. Hoch im Kurs stehen heutzutage Dating-Apps. „Tinder“ und „Badoo“ sind hier auf den ersten Plätzen zu finden. Bei den Dating-Webseiten zählen „Meetic.lu“ oder „love.lu“ zu den Klassikern. Speed-Dating-Events werden hingegen nicht oft organisiert und kommen langsam aber sicher aus der Mode.

„Tinder“ und „Badoo“ funktionieren fast so wie Onlineshops für Mode. Anstatt der Größe und Farbe der Kleidung gibt man ein, wie alt der Traumpartner sein soll sowie einen Radius, wie weit nach ihm ausgerufen werden soll. Automatisch erscheinen Fotos von attraktiven und weniger attraktiven Partnermöglichkeiten. Wenn jemand gefällt, vergibt man ein Herz. Wenn nicht, wischt man das Foto einfach weg und damit auch die Möglichkeit, diese Person kennenzulernen. Falls die Gegenseite Gefallen an einem findet und ebenfalls auf das Herzsymbol klickt, wird ein „Match“ angezeigt und man kann seinem neuen Herzblatt schreiben. Ganz klassisch wie bei allen Singlebörsen muss man zahlen, um bessere Resultate zu erreichen, um mehr Matches zu ergattern. Es ist also eine Frage des Geldes, wie viele potentielle Partner man kennenlernt. Bezahlt man nichts, bekommt man nur wenige Singles angezeigt.

Doch manchmal schlägt Amor trotzdem zu. So wie bei Sarah Mignani und Laurent Thinnes. Beide meldeten sich in der Weihnachtszeit vor fünf Jahren bei der App „Badoo“ an. „Ich erwartete mir nichts von der Anmeldung, habe keine Frauen angeschrieben und ein eher unvorteilhaftes Bild von mir hochgeladen“, erinnert sich der 40-Jährige. Sarah gefiel gerade dieses Foto mit dem Dreitagebart und gab Laurent ihr Herz. Es „matchte“ und Sarah startete eine Unterhaltung. Da beide zu der Zeit viel unterwegs waren und sich nicht sehen konnten, wurde vor allem nachts gechattet.

„Ich verliebte mich in ihre Art zu schreiben“, bemerkt Laurent schmunzelnd.

Auch Sarah mochte Laurents Kurznachrichten. Eine schöne Abwechslung, da sie sonst nur von Männern angeschrieben wurde, die auf mehr aus waren. Anfang Januar 2013 trafen sie sich zum ersten Mal. „Ich war auf einer Party und Laurent stieß dazu. Es war gut, dass wir kein Tête-à-Tête hatten und uns so locker kennenlernen konnten“, stellt die 34-Jährige fest. Nach diesem Abend sahen sie sich eine Woche lang jeden Tag. Nach dieser kurzen, aber intensiven Zeit gab Laurent Sarah, die noch bei ihrer Mutter wohnte, seinen Hausschlüssel. Im April vor drei Jahren heirateten sie. „Wir hatten einfach wahnsinniges Glück, uns auf diese Art und Weise zu finden. Das richtige Verlieben geschieht erst, wenn man den anderen in der Realität trifft“, fügt Laurent hinzu.

Sich nochmal zu verlieben, ist auch der Wunsch vieler Senioren. Nadine Breuskin, die Aktivitäten für Senioren der Stadt Differdingen und der Nachbargemeinden koordiniert, und Lynn Elvinger, die für den Club Senior „Prënzebierg“ arbeitet, kamen auf die Idee, den Senior-Singles mit einem Speeddating die Gelegenheit zu geben, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Das erste Speeddating dieser Art fand am vergangenen Sonntag im „Aalt Stadhaus“ statt. 35 Frauen und 14 Männer nahmen daran teil. „Da wir in unserem Job jeden Tag erleben, wie sich ältere Menschen nach einem Partner oder einem Freund sehnen, wollten wir eine Plattform schaffen, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, neue Menschen kennenzulernen“, erläutert Breuskin. „Es ist wirklich etwas Neues und eine gute Abwechslung zu ‚Badoo‘ und Co.

„ Wir wollten eine Plattform erschaffen, um älteren Menschen eine Möglichkeit zu geben, neue Menschen kennenzulernen.“

Nadine Breuskin (links), Mitorganisatorin des Speed-Datings für Senioren, hier zusammen mit Lynn ElvingerIch betrachte es als durchaus realistisch, auf diese Weise einen Partner zu finden“, meint Teilnehmer Jean-Marie. Anita, Yvette und Viviane stimmen ihm zu und erklären, dass sie an diesem Abend viele Leute kennengelernt haben. Die Initiative erwies sich als voller Erfolg, so dass die Organisatorinnen in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art organisieren werden. Für die Beteiligten war es ein echtes Erlebnis und wer weiß, wie viele von ihnen vielleicht schon heute Abend zusammen essen gehen?