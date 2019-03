Präsident Trump mag keine Mercedes oder BMW. Seine Vorlieben sind ur-amerikanisch: Schnelles Essen, machohafte Cowboy-Romantik, hohe Zäune in der Prärie und natürlich Cadillacs, das sind die Werte, die es hochzuhalten gilt. Dabei ist er überzeugt, dass der große Erfolg deutscher Luxuslimousinen auf den ach so ungerechten Handelsvorteilen beruht, die Europa gegenüber dem armen Amerika genießt. Wir bei der autorevue wissen es natürlich besser…

Text: Claude Legrand / Fotos: Cadillac

Dabei demonstriert der S-Klasse- und 7er-Konkurrent CT6 einige überraschende Tugenden, die den Amerikanern eigentlich prinzipiell fremd sind: Er ist mit 1.649 Kilo sehr leicht für eine Limousine dieser Größenordnung (518 cm Länge bei 188 cm Breite) und mit einem Standardverbrauch um die 10 Liter auch nicht allzu durstig, tritt auf mit einigen technischen Raffinessen an Bord, die man auch bei der Konkurrenz nicht immer bekommt – wie dem Nachtsichtgerät, das die dunkelste Waldfahrt auf dem Instrumententräger taghell werden lässt.

Was den Motor betrifft, so ist das Downsizing auch bei Cadillac angekommen: Der verhältnismäßig kleine und mit zwei Turbos zwangsbeatmete Dreiliter-Sechszylinder mit 417 PS und 555 Nm ist alles andere als schwach auf der Brust und muss den Vergleich mit den Premium-Konkurrenten vom Alten Kontinent nicht scheuen. Allerdings offenbart die Achtgangautomatik ab und zu einige Schwächen, so dass der sonst ganz ordentliche Fahrkomfort bei niedrigen Geschwindigkeiten derweil durch ruckartiges Schalten unterbrochen wird. Der kleine Zweiliter-Vierzylinder mit 269 PS stand für unseren Test leider nicht zur Verfügung. Einen Dieselmotor sucht man vergebens, damit liegt Cadillac im Trend der Zeit.

Bei forscher Fahrt offenbart das Fahrwerk ungeahnte Qualitäten, je nach gewähltem Fahrmodus ist man mit hohem Komfort unterwegs, ohne dass dafür die Fahrdynamik auf der Strecke bleibt. So wie der Cadillac die Kurven durchfährt, vergisst der Fahrer, dass er am Steuer einer langen Limousine sitzt. Der große Radstand bügelt alle Fahrbahnunebenheiten weg, ganz ohne die sonst eher federlastige und schaukelnde Straßenlage der Vergangenheit. Der CT6 vermittelt eine unerwartete Leichtigkeit am Steuer, wobei der Motor und die ausgefeilte Soundanlage von Bose-Panaray ein angenehmes Hintergrundbrummen abliefert.