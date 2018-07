Quinze ans après la première édition de la Triennale d’art contemporain Beaufort, le format a été repensé pour mettre plus en évidence les qualités uniques de la côte belge: les décors de la mer.

Neuf communes côtières, 18 artistes belges et internationaux, un seul objectif: aménager un parc de sculptures de qualité et l’intégrer sur le long terme. Et pour cause. Puisque la côté belge est devenu depuis un certain temps une destination des quatre saisons, il faut viser un public plus large et diversifier l’image touristique de la région. Ainsi est née la Triennale d’art contemporain Beaufort. Un projet artistique unique couvrant tout le Littoral. Bien sûr que la mer y joue un rôle principal, mais pour cette sixième édition sous la houlette de la commissaire Heidi Ballet il fallait un plus. Un leitmotiv qui fait le buzz. Des installations qui en jettent. Bref, quelque chose de surprenant.

Durant les préparatifs, deux thèmes ont fini par s’imposer: les monuments et l’écologie. «Traditionnellement, les monuments sont érigés pour des personnes ayant apporté une contribution importante à la société. Ils symbolisent souvent des événements tragiques ayant fait de nombreuses victimes et nous rappellent donc que tous les processus sociaux ne sont pas toujours sous notre contrôle. Car malgré le besoin d’ordre et de paix de l’être humain, l’histoire est soumise à un rythme de flux et de reflux», explique Heidi Ballet. Ainsi, les artistes participants (qui viennent également tous d’un pays bordé par la mer) étaient appelés à se pencher sur les questions suivantes: Est-ce que les monuments donnent un sens à l’endroit où ils se trouvent? Quelle interprétation leur attribuent les personnes qui habitent autour? Et dans quelle mesure la puissance de leur message est-elle assujettie à l’air du temps?

Dans le cadre de «Beaufort 2018», la mer est présentée comme un lieu indomptable, mais qui nous relie en même temps au reste du monde.

La Danoise Nina Beier se plonge dans la tradition des sculptures équestres, réunit celles qui ne sont plus exposées dans l’espace publique et les installe en formation tout près de la mer à Nieuwpoort. Placé dans un environnement inhabituel, «Men» fait penser à une bataille oubliée en mer laquelle a été coulée dans le bronze. Cette référence à une armée qui disparait et réapparait avec la marée est l’une des plus belles et des plus absurdes contributions de Beaufort. À Middelkerke, l’imposante sculpture «The Navigator Monument» de Simon Dybbroe Møller est basée sur le logo d’un ancien moteur de recherche, à savoir Netscape Navigator qui a perdu sa position dominante sur Internet à la fin des années 90. Présentée avec pour toile de fond l’immensité du ciel et la mer du Nord, le gouvernail renvoie aussi au fond de la mer recouvert de câbles de communication sous-marins ainsi qu’à Westende, la ville construite par la famille de Paul Otlet, père de la documentation et précurseur de l’Internet. L’œuvre du Britannique Ryan Gander «Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything» est une grande balle constituée d’un tas d’objets brillants dont la fonction n’est pas claire. Pour le créateur qui n’aime pas trop donner d’explications sur son travail, c’est le propre de l’être humain d’aimer ce qui brille, parce que nous sommes apparemment naturellement fascinés par notre reflet et par une réalité parallèle.