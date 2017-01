„Et ass net einfach“, meint die rebellische Senioren-Bande, aber Aufgeben kommt trotzdem nicht so schnell in Frage. Launige Komödien über Herzschrittmacher-Träger, die sich den Schikanen in müffelnden Altersheimen widersetzen, gibt es mittlerweile eine Menge, aber „Rusty Boys“ ist etwas ganz Besonderes. Der Film, in dem die Crème de la Crème der nationalen Schauspielszene mitspielt, macht nicht nur großen Spaß, sondern erzählt mit leichter sowie liebevoller und daher umso überzeugender Hand vom traurigen Umgang unserer Gesellschaft mit alten Leuten. Vergleichbar mit dem ungemein humorvollen und erfolgreichen Tagebuch „Eierlikörtage“, das Hendrik Groen 2014 über den Alltag in einem Amsterdamer Seniorenheim schrieb. In Andy Bauschs Film wird zwar kein Eierlikör getrunken, kein trockenes Gebäck zum Tee gereicht, und mit sinnlosen Gymnastikkursen müssen sich die Altenheiminsassen auch nicht abplagen, aber die Probleme, mit denen sich die Herren und Frau Nelly abplagen, sind dieselben: Inkontinenz, seltsame Gerüche und Gehbehinderungen. Verfall lässt sich nun einmal nicht aufhalten. Es gibt höchstens Tage, an denen man weniger gebrechlich oder empfindlich ist.

Einerseits übt Andy Bausch auf recht charmante Art und Weise Kritik an der Behandlung älterer Menschen in Seniorenheimen aus, andererseits macht er sich auch über alle Grauhaarigen lustig, die mit Computern genau so wenig anzufangen wissen wie mit moderner Musik oder portugiesischen Nachbarn. Klingt nach Klischee, ist tatsächlich Klischee, aber dennoch sehr witzig dargestellt. Es sind einzelne Szenen und wie nebenbei geäußerte Bemerkungen (Genre: „En Altersheim iwwert der Concorde oder der Belle Etoile wäer ideal“), die „Rusty Boys“ zu einem überdurchschnittlich guten Film über das keineswegs angenehme Älterwerden im vermeintlichen Schlaraffenland Luxemburg machen. Die Darstellung des Heims, in dem es nahezu wie in einem Gefängnis zugeht, ist selbstverständlich übertrieben, und die Verantwortlichen von Servior, dem hierzulande größten Betreiber von Wohnstrukturen für ältere Menschen, werden wahrscheinlich entsetzt sein darüber, dass man Heimleiter mit Tyrannen vergleicht, die ihre Schutzbefohlenen am liebsten schön brav im Aufenthaltszimmer beim Karten- oder Bingo-Spiel zusammensitzen sieht.

Mit liebevoller Hand erzählt Andy Bausch in „Rusty Boys“ vom traurigen Umgang unserer Gesellschaft mit alten Leuten.

Davon wollen die „Rusty Boys“ nichts wissen. Sollen doch andere ihren Lebensrest sinn-, gedanken- und sprachlos verbummeln. Sie verlangen mehr. Eine neue Liebe, neue Abenteuer, neues Glück. Bis nach Indien schaffen es die Senioren allerdings nicht. Aber egal! Mit Fernand Fox, der nicht viel Text zu lernen hatte, aber stets genau das Richtige sagt, mit Pol Greisch, der seine Liebe zur Literatur im Film zum Ausdruck bringen darf, mit Marco Lorenzini und Josiane Peiffer, die jede Rolle mit Bravour meistern, und mit André Jung, dem Meister seines Fachs, hat Andy Bausch das Glück auf seiner Seite. Zudem sind sämtliche Nebenrollen perfekt besetzt. Das Team muss unglaublich viel Spaß miteinander gehabt haben, andernfalls wäre der Film nicht derart großartig geworden. Man lacht (mit ihnen und über sie), man bangt mit ihnen über das Morgen, vor allem aber würde man sie jeden Moment fest umarmen, ihnen Mut machen. Ach! Wäre das Altwerden nur halb so schön wie in „Rusty Boys“, niemand bräuchte mehr Angst vor dem Warten auf den Tod zu haben. Es gäbe kein Leben auf dem Abstellgleis, und alle Seniorenheime wären leer.