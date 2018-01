Ein einziger Auftritt in der Kult-Serie „Sex and the City“ hat in nur wenigen Wochen, aus dem Rabbit-Vibrator den Star des Sexzubehörs gemacht. Und in der Branche sind die meisten sich einig. Der Wandel der Erotik-Branche liegt vor allem an „Sex and the City“. Bei Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda aus New York City drehte sich nämlich vieles um Tabu-Themen. Eine Art sexuelle Revolution des Fernsehens. Eines ist sicher: Seit „Sex and the City“ ist Sex für viele Frauen kein Tabuthema mehr. Ganz im Gegenteil.

„Ich denke, die Leute identifizieren sich mit diesen fiktiven Figuren“, meint Christelle Maujean. „Die Serie ‚Sex and the City‘ war eine Art Aha-Erlebnis. Die Frauen wurden sich bewusst, dass man mit Toys Spaß haben kann. Und mit ‚Fifty Shades of Grey‘ gab es dann noch einmal ein zunehmendes Interesse.“ Mehr als 70 Millionen Mal wurde der weltweit bekannte Roman verkauft. Der dazugehörige Film hat über 400 Millionen Dollar eingespielt. Kaum zu glauben, dass dies der Anreiz für eine gewisse Emanzipation der Frau sein soll.

„Es gibt Frauen, die immer noch Angst haben, ein Sextoy mit nach Hause zu bringen. Sie fürchten die Reaktion ihres Ehepartners“, verrät die Beraterin. Die Frau von heute sei selbstbewusst, eigenständig, emanzipiert und engagiert, heißt es doch so oft. Und doch wurden erst jetzt die letzten Tabuschranken überwunden.

Maujean ist Zeugin dieser Entwicklung. Als sie vor zehn Jahren ihren Job als Sextoy-Beraterin begann, kam das nicht so gut an. „Am Anfang wollte meine Mutter nichts davon wissen. Mein Sohn, der damals schon 18 war, wollte auf keinen Fall, dass seine Freunde es erfahren. Mein Mann und meine Tochter haben mich hingegen viel unterstützt.“

Was am Anfang nur ein Nebenjob war, ist mittlerweile ein Fulltime-Job. Das Geschäft läuft sehr gut. Im Durchschnitt geben ihre Kundinnen bis zu 120 Euro an einem Abend aus. Die Bestellung der Produkte erfolgt immer ganz diskret in einem separaten Raum.

„Es gibt keinen typischen Kunden. Ich habe mit Studentinnen, mit Frauen über 50, mit Büroangestellten, aber auch mit Arbeiterinnen zu tun“, verrät Christelle. „Das ist das interessante an diesem Job.“ Sextoy-Partys für Männer gibt es nur selten. „Männer sind allgemein nicht besonders an Hausverkäufen interessiert“, betont die Sextoy-Beraterin.