Beißt man dennoch mal ins Gras, wird man zurückversetzt zum letzten Meditationspunkt, alle Erfahrungspunkte sind aber vorerst flöten. Durch das erneute Angreifen des Gegners, welcher einem vorher die Lichter ausgeknipst hat, erhält man alle Punkte wieder.

Die angesprochenen Meditationspunkte dienen als Speicherstellen, man kann hier auch seine Lebensenergie wieder auffüllen – was zur Konsequenz hat, dass alle Gegner zurückgesetzt werden – oder man kann neue Fähigkeiten im Talentbaum freischalten. Auch das erinnert nicht zufällig an das „Bonfire“ der „Souls“-Reihe. Insgesamt bedient sich das Spiel vieler bekannter Mechaniken aus diversen Blockbustern. So erinnern die Sprung- und Kletterpassagen und die gelegentlichen, gut durchdachten Rätsel an die Tomb-Raider-Reihe. Ein Raumschiff als Basis und die Möglichkeit über eine Karte verschiedene Planeten anzusteuern hat – in Kombination mit dem Sci-Fi-Setting und den tollen Dialogen – Mass-Effect-Momente. Aber das ist alles andere als negativ, denn dieses Flickwerk an „zusammengeklauten“ Gameplay-Mechaniken fügt sich wunderbar zusammen zu einem eigenständigen Erlebnis. Für Abwechslung ist also gesorgt, dennoch wurden einige Elemente übertrieben oft eingesetzt, wie zum Beispiel die Rutschpartien über schlammige Hänge. Während den Schlittereinlagen nach links und rechts ausweichen und in den richtigen Momenten abspringen, um klaffende Abgründe zu überwinden, mag ja dezent eingesetzt – wie beispielsweise in „Uncharted“ – durchaus unterhaltsam sein, bei „SWJFO“ haben es die Entwickler allerdings übertrieben. Zumal in diesen Passagen die Steuerung störrisch ist und zu einigen unnötigen Ableben führt. Auch während den Kämpfen macht die Kamera gelegentlich Mucken und sorgt für zusätzliche Hektik.

Durch die Areale verteilt findet man mal mehr, mal weniger gut versteckte Kisten, gefüllt mit Loot. Wobei das Wort Loot eigentlich nicht zutreffend ist. Es sind abwechselnd Bauteile für das Lichtschwert, neue Ponchos für den Helden, oder neue Skins für BD-1 und die „Mantis“. Leider sind all diese Dinge rein kosmetischer Natur, und bringen keinerlei Boni auf die Attribute. Hier hätte man tiefer schürfen und dem Spiel noch mehr Rollenspiel-Facetten verpassen können. So verkommt die Suche nach den Kisten schnell zu einem Glücksspiel, anstatt daraus eine motivierende Schatzsuche zu machen. Sehr schade. Zusätzliche Nebentätigkeiten wie das Sammeln von Pflanzensamen für Greezs Terrarium, das Auffinden weiterer Energie-Stims oder das Entdecken und Beseitigen von Elitebossen, bringt noch weitere Aufgaben abseits des Story-Strangs.

Grafisch und klanglich lässt das Spiel kein Auge trocken.

Grafisch und klanglich lässt das Spiel kein Auge trocken. Die Welten sind wunderbar designt, die Charaktere sind toll modelliert und besitzen sehr starkes Charisma und Wiedererkennungswert. Vor allem Greez, der Kapitän der „Mantis“, ist sehr gelungen. Der vorlaute Witzbold ist für so manchen Lacher gut und lockert die ansonsten eher düstere Stimmung auf. Aber auch BD-1 wächst einem – ähnlich wie BT-7274 in Titanfall 2 – sehr schnell ans Herz. Überhaupt wurde das unverkennbare Star-Wars-Feeling wundervoll eingefangen. Die Unreal-Engine sorgt für eine meist stabile Bildwiederholungsrate, geht aber im späteren Verlauf gelegentlich in die Knie. Zudem zeigen sich hier und da Texturladeverzögerungen. Dies ist aber durchaus verkraftbar in Hinsicht der ansonsten makellosen Präsentation. Die Story wird auf cineastische Weise vorangetrieben, bietet sehr interessante, vielschichtige Charaktere und verblüfft mit dem einen oder anderen Twist.