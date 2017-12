Wenn am kommenden Wochenende mit dem CCL, der Académie pour Jeunes Voix, dem Orchestre de Chambre du Luxembourg, der Militärmusik und den Solisten Elizabeth Wiles, Algirdas Drevinskas und Karsten Mewes rund 200 Sänger und Musiker auf der Bühne der Philharmonie stehen, um Carl Orffs „Carmina Burana“ und Tschaikowskys „L’année 1812“ aufzuführen, wird die Verwandlung des Kammerchors in den Chœur Philharmonique de Luxembourg (CPL) perfekt sein. Nach nur drei Spielzeiten hat sich die Mitgliederzahl des Chors verdoppelt. Was heißt, dass man nun ein ganz anderes Repertoire angehen kann. Und dass die Begeisterung, die der Chorleiter ausstrahlt, wie ein Virus agiert.

Von einer Beethoven- oder Brahmssymphonie wird behauptet, dass sie eine unheimlich starke universelle Kraft habe, weil sie die Richtung vorgibt und weil man weiß, dass der jeweilige Komponist auf einen absoluten Höhepunkt zusteuert. Dasselbe gilt für das neu geborene CPL. Alle wollen nach vorne eilen, ihr Bestes geben, das Publikum für sich gewinnen. Was angesichts der großen musikalischen Qualitäten der Chormitglieder sowie deren Anforderungen an sich selbst und der Professionalität, mit welcher gearbeitet wird, außer Frage steht. Die Freude am Singen und am Teilen ist mit der eines jeden Chors zu vergleichen, die Intensität, nach welcher Antonio Grosu sucht und die bei jedem Auftritt zum Ausdruck kommt, hingegen nicht. Der Leiter des Ensembles weiß nämlich ganz genau, was er will: so gut wie nur möglich in jedem Bereich sein. Vom Konzertprogrammheft über die Aufführung bis hin zu den CD-Aufnahmen.

Auf die Frage, wie man einen Chor leitet, in dem ein Dutzend verschiedene Sprachen gesprochen werden, lächelt der Dirigent. Es funktioniert. Vielleicht weil Musik ein wunderbarer Freund ist, vielleicht aber auch, weil die Chormitglieder dem Zufall genauso wenig überlassen wie ihr Chef. Zusammen gearbeitet wird jede Woche in den Gebäuden der Fondation Pescatore in Luxemburg-Stadt. „J’aime ce bâtiment historique.“ Was er sonst noch liebt: Mozarts „Great Mass“, die das CCL im vergangenen Jahr live im hauptstädtischen Musikkonservatorium aufgenommen hat. „On en devient accro.“ Dann erzählt er von der tragischen Entstehungsgeschichte dieser einzigartigen Komposition, die Mozarts einziges Werk ist, das er ohne Auftrag geschrieben hat, und von den Emotionen, die der Gesang frei setzt. In jedem von uns, so Antonio Grosu.

Er hat Recht. Während des Schreibens dieser Reportage habe ich das Album in einer Endlosschleife gehört. Und nun bin auch ich davon überzeugt, dass die Musik die Fähigkeit hat, uns in jedem Moment anders zu berühren. Musik kann wachsen. Genau wie der Mensch und ein Chor, der von Antonio Grosu geleitet wird. „L’ensemble reste toujours ouvert à connaître de nouvelles voix et pour tous ceux qui voudraient participer sous une forme ou une autre dans nos projets. “ Und zukünftige Projekte gibt es bereits genug.

Weitere Konzertdaten:

– 2. März: A Midsummer Night’s Dream im Kinneksbond in Mamer, mit dem OCL unter der Leitung von Florian Krumpöck

– 22. März: Mozart Great Mass im Trifolion in Echternach

– 23. März: Mozart Great Mass in der Kathedrale in Metz

– 25. März: Mozart Great Mass in der Philharmonie in Luxemburg

– 13. & 14. April: Ciné-Concert Amadeus in der Philharmonie in Luxemburg