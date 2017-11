Bei der „Stone Collection“ im Grand Hall, die ihre Inspiration aus der chinesischen Tradition der „Gelehrtensteine“ bezieht, handelt es sich um eine Gruppe von Steinen, die aufgrund der Einzigartigkeit ihrer Formen oder ihrer Oberfläche ausgewählt wurden, um den Betrachter auf die Schönheit des Seins aufmerksam zu machen. Su-Mei Tse nennt es die „Kunst des Findens“, die Faszination für das bereits Existierende. Am Hof der Kaiser von China wurden derartige Steine zunächst in Gärten aufgestellt, bevor sie ab dem 7. Jahrhundert in kleinerem Maßstab auch in den Arbeitszimmern ihren Platz fanden und ab dem 14. Jahrhundert schließlich auf kleine kostbare Sockel montiert wurden – genau wie im Mudam. Allerdings spiegeln sich auf den Oberflächen dieser sehr ambitionierten Installation keine Grotten, Berge oder Wellen wider, sondern spannende Wolkenlandschaften.

Mit sehr unterschiedlichen Medien wie Skulptur, Video, Fotografie und Installation schafft Su-Mei Tse stets Übergänge zwischen geistigem Raum und sinnlicher Erfahrung.

Es geht in „Nested“ um Fantasie. Su-Mei Tse ist keine Künstlerin, die in einer Art Blase lebt und keine Verantwortung für ihr Schaffen tragen will. Dass sie sich beim Pressetermin beim früheren Mudam-Direktor Enrico Lunghi dafür bedankte, dass er ihre Ausstellung möglich gemacht hat, zeugt von ihrer Geradlinigkeit. Und wäre Marie-Claude Beaud anwesend gewesen, wäre auch sie erwähnt worden. Ihr hat die mittlerweile 44-jährige Preisträgerin des Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon bei der Internationalen Kunstbiennale in Venedig nämlich die Einladung in die Lagunenstadt zu verdanken. Mit der neuen Museumsleiterin Suzanne Cotter hat Su-Mei Tse gemein, dass sie Zeichen setzen will und in ihrer Arbeit eine totale Freiheit genießen möchte.

Zurück zur Ausstellung: Die Zeit, Erinnerungen und Musik spielen eine wichtige Rolle in den Werken der zwischen Luxemburg und Berlin pendelnden Künstlerin. In dem Video „Pays de neige“, das während eines Stipendienaufenthalts an der Académie de France in Rom, in den Gärten der Villa Medici aufgenommen wurde, zeigt Su-Mei Tse sich selbst beim Glattstreichen – mit Hilfe eines Schleppnetzes – einer fiktiven Schneelandschaft. Zu deuten ist diese Bewegung sowohl als symbolischer Versuch, die Spuren ihrer Vorgänger wegzuwischen, um der eigenen Kreativität Raum zum Atmen zu verschaffen, als auch als Rückkehr zum Ursprünglichen. „White Noise“ stellt derweil eine visuelle Übersetzung des Knisterns dar, das kurz vor dem Einsetzen von Musik zu hören ist, und bietet dem Betrachter einen Moment aufgehobener Zeit.