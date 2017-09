Auf der diesjährigen 57. Kunstbiennale in Venedig beweist Mike Bourscheid mit „Thank you so much for the flowers“, dass Luxemburger durchaus Humor haben. Einige jedenfalls.

Mike Bourscheid spielt gern. Am liebsten mit Identitäts- und Rollenwechseln. Mal zieht er ein gelbes handgefertigtes Kostüm an, das aus einem Volantrock und einem in der Leistengegend prallen „Auswuchs“ besteht. Mal imitiert er mit einem selbst gebauten Instrument die Töne kanadischer Gänse und versucht auf diese irritierende Weise, kulturelle Barrieren zu überbrücken. Skurrile Verkleidungen und entfremdete Haushaltsgegenstände spielen in seiner Performance-Kunst eine ebenso wichtige Rolle wie festgeschriebene Verhaltensmuster. Weil sie es ihm erlauben, auf mehr oder weniger amüsante Weise, unterschiedliche Genderfragen aufzuwerfen und sich gegen Unterdrückung auszusprechen.

Mit seinen Kostümen und entfremdeten Haushaltsgegenständen erzählt Mike Bourscheid auf spielerische Weise Geschichten über Geschlechteridentität.

Wer den Luxemburger Pavillon der 57. Kunstbiennale in Venedig besucht, betritt zuerst einen gelb gestrichenen Raum, in dem „The Goldbird Variations“ ausgestellt ist: das bereits erwähnte gelbe Kostüm, das während der Ausstellung als Skulptur zu sehen ist und während einer Performance von Gummihandschuhen und Ledersandalen ergänzt wird. Dabei nimmt Mike Bourscheid zu mitreißenden Technosounds statuenhafte Posen ein – Szenen, die vom Catwalk einer Haute Couture-Schau stammen könnten. Allerdings entsprechen die Maßen des Künstlers nicht unbedingt denen eines Topmodels. Weswegen das Werk ebenso komisch wie fehl am Platz wirkt.

Ein anschließender Raum der Ca‘ del Duca präsentiert die Arbeit „So stelle ich mir die Liebe vor“, in welcher sich der Künstler mit der Lebensgeschichte seiner Eltern und den Entscheidungen beschäftigt, die sie treffen mussten. Vor im Kartoffeldruck gestalteten Wänden hängen zwei Outfits auf aus Prothesen zusammengebastelten Ständern. Zum einen gehört eine rosafarbene Hose mit gepolstertem Latz, das andere ist aus einem silbrig schimmernden Stoff gefertigt, der an Fischhaut erinnert, und trägt eine Rüschenborte. Vervollständigt wird das Kunstwerk durch eine Performance, bei der Mike Bourscheid abwechselnd eins der Kostüme trägt und gleichzeitig eine selbstkomponierte Liebesschnulze aus jeweils männlicher und weiblicher Sicht singt.