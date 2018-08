Nachhaltigkeit und soziales Handeln, kreative Arbeit und Austausch, Entspannung und Workshops – das alles bietet das offene Keramikstudio, das die Luxemburgerin Anouk Siedler in Wien mitgegründet hat.

Wahrscheinlich ist es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Als Anouk Siedler 2011 zum Studium der Menschenrechte nach Wien zieht, verliert sie ihr Herz an die Stadt an der Donau. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis die sozial engagierte Luxemburgerin die Entscheidung trifft, nicht in ihre Heimat zurückzukehren, sondern in der österreichischen Hauptstadt zu bleiben und sich dort einen lang gehegten Traum zu erfüllen: die Eröffnung eines offenen Keramikstudios. „Ech wollt en Atelier grënnen, an deem ee fräi un eegene Projeten schaffe kann. Ouni musse Coursen ze huelen.“

„Wir haben in der Arbeit mit Ton etwas Meditatives gefunden. Sie bringt eine gewisse Erdung mit sich.“

Anouk Siedler

Anfang Juni war es schließlich soweit: Das „rami“ lud zur Einweihungsparty am Volkertmarkt. „Ech schmäissen dat Ganzt awer net eleng“, so Anouk Siedler. In Kate Thompson und Teresa Dolezal, mit denen sie sich an der Uni angefreundet hat, hat sie Gleichgesinnte gefunden. Mit ihrem Background in Kultur- und Sozialanthropologie sowie Psychologie und Sozialpädagogik geht es dem Gründerinnentrio nicht allein darum, Hobbykünstlern einen Ort zum kreativen Arbeiten zu bieten und gleichzeitig die Wiener Keramik-Community zu unterstützen. Die Philosophie ihrer Werkstatt basiert zudem auf gemeinschaftlichen und nachhaltigen Grundgedanken. Ungebrannter Ton wird recycelt und wiederverwertet. Müll soll möglichst vermieden, der Wasserverbrauch auf niedrigstem Niveau gehalten werden. LED-Glühbirnen helfen beim Ökostromsparen.