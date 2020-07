Vor jedem Rennwochenende sollte man seine Agenda pflegen. Events dienen zur eigenen Publicity und dem Sponsoring, verschiedene Testveranstaltungen tragen der Weiterentwicklung des Teams und der Wagen bei, vielfältige Trainings-Varianten verbessern die Fähigkeiten der Fahrer. Man sollte es allerdings auch nicht übertreiben und den Kalender überladen, das zerrt nämlich an der Moral und beeinflusst somit den Verlauf der eigentlichen Rennen negativ. Am Rennwochenende darf man dann selbst ans Lenkrad. Jede Veranstaltung besteht aus drei Trainingstagen, dem Qualifying und natürlich dem abschließenden Rennen. Je nach abschließender Platzierung der beiden Piloten erntet das Team mehr Punkte, Geld und die Aufmerksamkeit neuer Sponsoren. Auf diese Weise wird die Kapazität des eigenen Stalls weitergebracht und die Konkurrenzfähigkeit gesteigert. Und es macht einfach einen Heidenspaß. Codemasters ist es auf sehr unterhaltsame Weise gelungen, die Rennaction mit den Management-Einlagen aufzulockern und so die gewisse Prise Salz ins mittlerweile fade, alljährliche Rennspielsüppchen zu geben.

Jeder Pitstop ist pingelig genau animiert, was das Rennsport-Feeling ungemein stärkt.

„F1 2020“ läuft sehr flüssig, was dem Gameplay zugutekommt. Die Autos sind nämlich extrem schnell und agil, so ist es wichtig, dass es die Steuerung auch ist. Leider wirkt die Grafik leicht verwaschen, wahrscheinlich musste die Auflösung zugunsten der Bildwiederholungsrate etwas runtergeschraubt werden. Allerdings ist das zu keinem Zeitpunkt störend, wir begrüßen diese Entscheidung sogar. Es wurde nicht gespart an Spielereien wie Partikeleffekten, durch die Luft schwebende Pollen, wegfliegende Gummiteile von den Reifen und Funken am Unterboden sowie Hitzeflimmern über der Strecke an heißen Tagen. „F1 2020“ fährt sich einfach toll und sieht wunderbar aus. Nur hätten einige Ladezeiten etwas kürzer ausfallen dürfen.