Menschen und Seuchen

Die erste bekannte Epidemie, die Attische Seuche, ereignete sich um 430 v. Chr. in Athen, ihr Erreger ist unbekannt. 7 bis 10 Millionen Menschen kamen im Römischen Reich zwischen 165 und 190 an der Antoninischen Seuche ums Leben, Erreger waren wahrscheinlich die Pocken. Ab 1346 wütete in ganz Europa die Pest, auch „Der Schwarze Tod“ genannt. Ein Drittel der damaligen Einwohner, etwa 25 Millionen Menschen, starben an der Infektion. Etwa 5 bis 8 Millionen Tote forderte eine Pockenepidemie in den Jahren 1519/20 in Mexiko. 20 bzw. 40 Jahre später brach ebenfalls in Mexiko das Hämorrhagische Fieber aus, insgesamt starben über 3 Millionen Menschen. Rund 30.000 Soldaten und Zivilisten fielen 1813 in Mainz dem Fleckfieber zum Opfer, als Napoleons Armee auf dem Rückzug vom Russlandfeldzug dort Halt machte. Die größte und folgenreichste Epidemie bislang war die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 weltweit bis zu 50 Millionen Menschen das Leben kostete. In den Jahrhunderten dazwischen gab es immer wieder lokale Ausbrüche von Cholera, Thyphus, Polio und Pocken. Zudem kam es 1957 und 1968 zu größeren Grippe-Epidemien mit insgesamt rund 3 Millionen Toten.

Seit 1980 stellt HIV mit weltweit bislang 36 Millionen Toten die größte Epidemie dar, die auch deshalb einen Sonderstatus hat, weil es noch immer keinen Impfstoff gibt und die Zahl der Infizierten kontinuierlich steigt. An der Schweinegrippe im Jahre 2009 starben weltweit fast 20.000 Menschen. Die schwerwiegendste Epidemie der letzten Jahre fand zwischen 2014 und 2016 in Westafrika statt, dort starben etwa 12.000 Menschen am Ebolafieber.