Jetzt kommt also die fünfte und vielleicht schönste Micra-Generation mit zwei neuen Motoren und drei Getrieben. Die Xtronic ist ein stufenloses CVT-Getriebe, als Alternative gibt es einen Handschalter mit 5 Vorwärtsstufen (für 19.813 € in der obersten Ausstattungsebene „Tekna“) bzw. einen Handschalter mit sechs Vorwärtsstufen in der gleichen Ausstattung, allerdings mit 117 PS für 20.780 €. Wer so wenig wie möglich für seinen Micra ausgeben will, muss sich mit einem Micra Visia IG 71 (ohne Turbo, mit 71 PS) für 13.769 € begnügen. Letzter entfaltet seine angesaugte Kraft erst ab 6.100 Umdrehungen pro Minute, kredenzt dazu ein maximales Drehmoment von 95 Nm, also ungefähr so viel, wie eine Weinbergschnecke aufbringen muss, um ihren gut geschmierten Körper aus dem Häuschen zu schrauben. Diese Kombination aus Kraft und Anmut katapultiert die kleine Zeitbombe dann in atemberaubenden 16,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Besagte Schnecke dürfte beim Casanovastart an der Ampel gegen diesenMicra also durchaus ihre Chancen haben.

Zur Ausstattung gehörten eine Klimaanlage mit einer einzigen Zone, schlüsselloser Zugang und Startknopf, dazu eine Verkabelung mit Apple CarPlay und Android Auto. Der Antrieb erfolgte wie bei allen Modellen über die Vorderräder, ein Vision-Paket kostet 532 € Aufpreis. Wahlweise gibt es als Optionen noch ein Tech Pack für 580 € oder ein Leder-Paket für 774 €.

In der ersten Reihe ist erstaunlich viel Platz, weil sich die Frontsitze auf ihren Schienen bei Bedarf sehr weit nach hinten verschieben lassen. Das Infotainment ist einfach zu handhaben und für diese Preisklasse auch gar nicht schlecht gemacht, auch ween die Auflösung des Bildschirms etwas zu wünschen übrig lässt, die Knöpfe für die Klimakontrolle und die anderen Funktionen sind auch nicht unnötig mysteriös. Vorne gibt es Ablagen in den Türen und im Mitteltunnel (ohne Ellbogenauflage, allerdings), hinten in der zweiten Reihe sieht das anders aus: keine Ablagen, wenig Kopffreiheit, ein Seitenfenster, das sich nicht ganz in die Tür versenken lässt, dazu wenig Schulterfreiheit für drei Passagiere und auch herzlich wenig Platz unter den Sitzen für die Füße. Die extrem breite C-Säule lässt die Kabine im Fond etwas beklemmend wirken, gleichzeitig behindert sie die Sicht des Fahrers nach hinten, weil sie das schmale Heckfester über dem großen Blechanteil zu einer winzigen Dachgaube degradiert. Die zum Heck hin aufsteigende Seitenlinie sieht zwar gut aus, praktisch ist sie aber nicht. Jetzt muss sich der Fahrer auf seine elektronischen Parkhilfen verlassen, bei solch einem kleinen Auto ist das eigentlich unnötig. Ein letzter Nachteil dieses Hecks ist der Umstand, dass die in den Dachsäulen der Hecktüren integrierten Türgriffe (wie einst beim Alfa Romeo MiTo) zwar schön diskret einfasst, dafür aber derart hoch platziert sind, dass Grundschulkinder sie schon nicht mehr selbst von außen öffnen können.

Die Rücksitze lassen sich nur bis zur Hälfte umklappen, so dass keine ebene Ladefläche entsteht und der Stauraum auch nicht optimal vergrößert wird. Die Ladekante ist hoch und breit, der Kofferraum selbst nur eine einfache, mit Hartplastik verkleidete Vertiefung, in der man vergeblich nach Haken oder Ösen zum Fixieren von Frachtgut sucht. Es war zu werwarten, dass der Micra in der fünften Generation nicht zum Containerschiff mutiert, aber lösen hätten man das Raumproblem doch etwas besser können.