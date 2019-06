Seit 26 Jahren schon findet das Basketball-Turnier für Jugendmannschaften in Esch statt. Damit werden insgesamt 348 Mannschaften aus 24 Ländern seit Bestehen in der Minettemetropole passiert sein. Doch bevor das sportliche Programm am Pfingstwochenende losging, gab es erst einen Empfang für die Unterstützer, ohne die ein solches Event nicht möglich wäre.

Fotos: Thierry Martin