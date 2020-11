Mission System-Neustart

Das klingt kompliziert, er gibt ein Beispiel: „Stellen Sie sich vor, wie Sie gerade ein Fußballspiel am PC zocken. Dann bemerken Sie, dass der Fuß ihres Avatars dauernd im Ball hängen bleibt. Sie verfassen einen Bericht, sei es auf Deutsch, Französisch oder Englisch, und reichen diesen an die Entwickler weiter. Um den Fehler zu beheben, muss dieser Bericht manuell bearbeitet werden, und das kostet Zeit. Zeit, die für wichtige IT-Projekte genutzt werden könnte“, erklärt er. Deswegen forscht das Team nun an der Möglichkeit, ein System zu erschaffen, das Fehler automatisch erkennt, Lösungsvorschläge unterbreitet und – irgendwann – bereits beim Kodieren von Programmen genutzt wird, um dem Entstehen von Bugs vorzubeugen. „Das soll dann so funktionieren wie etwa bei der Smartphone-Autokorrektur, beim Tippen von Nachrichten“, fasst er zusammen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch viele kleine Schritte notwendig, zunächst müssen unzählige Informationen zwecks Erstellung einer Datenbank gesammelt werden, dann werden diese in Studien bearbeitet und im letzten Jahr sollen Tests in der „realen Welt“ durch Partnerschaften mit Industriepartnern erfolgen.

Dass er für dieses Forschungsprojekt einen Starting Grant bekommen hat, ist ihm große eine Ehre. „Ich habe diesen Preis immer als heiligen Gral angesehen, dass ich ihn nun bekommen habe, ehrt mich sehr. Er hilft zudem dabei, meine Forschungsarbeit sichtbarer zu machen.“ Dabei denkt er nicht nur an sich, sondern an die ganze Forschungsgemeinschaft in diesem Bereich. „Wenn ein Wissenschaftler diesen Preis bekommt, erhält der gesamte Forschungsbereich mehr Aufmerksamkeit. Das ist fast so wie in der Popmusikindustrie“, schmunzelt er.

Dass sein Projekt eines der ersten ist, das sich mit dieser Thematik befasst, liegt daran, dass die technologischen Mittel es erst jetzt erlauben. Die künstliche Intelligenz, also K.I., die dafür benötigt wird, muss nämlich nicht nur ermöglichen, Wörter zu erkennen, sondern auch den Sinngehalt von Aktionen verstehen, so wie ein Mensch das tut.

Dass K.I. immer nur so gut ist, wie der Zweck für die sie eingesetzt wird, ist ihm natürlich bewusst. „Es ist wie ein Küchenmesser, man kann es nutzen, um jemanden zu verletzen oder aber einfach nur zum Kochen nutzen.“ Die K.I, die derzeit zu Forschungszwecken zum Einsatz komme, sei aber weit davon entfernt, dem Menschen überlegen zu sein. Er betont: „Aber natürlich ist es wichtig, diese Entwicklungen zu verfolgen und auch zu regulieren, damit Missbrauch vermieden wird.“

Tegawendé Bissyandé weiß aber auch, dass die für „Natural“ geplanten fünf Forschungsjahre nicht ausreichen werden, um alle Fragestellungen, die ihm und seinem Team bei ihren Studien begegnen werden, zu lösen. Doch er ist optimistisch, denn sein eigentliches Ziel sei es, Türen zu neuen Forschungsfeldern zu öffnen, durch die auch andere Wissenschaftler treten können. Auch für die Zeit nach dem fünfjährigen Projekt macht er sich bereits Gedanken. Forschungen zu Krebserkrankungen interessieren ihn, auf interdisziplinärer Ebene sei da vielleicht einiges möglich. Ziele hat er also mehr als genug, und die will er in Luxemburg weiterverfolgen.

Dass Prof. Dr. Bissyandé, der aus Burkina Faso stammt, und nach seinen Studien in Bordeaux, Singapur und Paris nun im Großherzogtum arbeitet, sei übrigens einem, wie er sagt „lustigen Zufall“ zu verdanken. 2012 war er bei einer Konferenz in Deutschland. Da die Internetverbindung im Hotel sehr schwach war, begab er sich auf die Suche nach stabilem WLAN. In einer Ecke der Lobby wurde er fündig – und setzte sich neben einen ihm Unbekannten. Die beiden kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus: Der Fremde war ein Forscher aus Luxemburg. „Ich habe ihm von meinem Projekt erzählt und er mir vom SnT in Luxemburg, wo er übrigens immer noch arbeitet.“ Eigentlich wollte er damals in die USA ziehen, um dort eine Postdoktoranden-Stelle anzutreten, doch das Konzept des SnT klang so interessant, dass er sich kurzerhand umentschied.

Der Erfolg gibt ihm wohl Recht.

Text: Cheryl Cadamuro / Fotos: Pixabay, Université de Luxembourg