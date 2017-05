Es ist kein Fest für den Magen, und mit der Farbe Lila hat es auch nichts zu tun. Moof ist eine Luxemburger Rockband, die seit 25 Jahren auf der Bühne steht und jedes Jahr ein Fest in der Escher Kulturfabrik organisiert, dessen Erlös an eine gemeinnützigen Vereinigung gespendet wird. Diesmal an die Stiftung „Jugend- an Drogenhëllef“, die ebenfalls Geburtstag feiert: den 30.



Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts