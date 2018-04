„Wer sich nicht bewegt, lebt verkehrt in einer ständig sich verändernden Welt“, findet Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer von ARTE Deutschland. Diese Botschaft will der Kultursender in der Tanzserie „move!“ vermitteln. Deren Moderatorin und Protagonistin ist die Luxemburger Tänzerin und Choreografin Sylvia Camarda. Die Vorpremiere fand im hauptstädtischen Cercle Cité statt.

Fotos: Thierry Martin