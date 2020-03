Das multikulturelle Luxemburg zeigt sich alle Jahre wieder beim Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, das an diesem Wochenende in Luxexpo/The Box stattfand. An über 400 Ständen gaben die verschiedensten Gemeinschaften, die die kulturelle Vielfalt Luxemburgs vertreten, Einblick in die Eigenarten ihres Herkunftslands. Diese große Zusammenkunft des Miteinanderlebens wurde bereits zum 37. Mal vom CLAE, Comité de liaison des associations d’étrangers, organisiert.

Fotos: Paulo Lobo