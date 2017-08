„Bist du nicht zu alt/zu jung für (noch) ein Kind?“

Unbedingt verkneifen. Haben die Frauen ihr erstes Baby früher mit Anfang, Mitte Zwanzig bekommen, sind sie jetzt eben zehn Jahre älter. Dafür ist die Lebenserwartung auch gestiegen. Es kann viele Gründe geben, erst später mit dem Kinderkriegen anzufangen. Bei manchen kommt die Karriere zuerst, oder es fehlt der richtige Partner. Manchmal klappt es auch einfach nicht. Oder aber es ist so, wie ein Bekannter letztens sagte, der mit Mitte vierzig zum ersten Mal Vater wurde: „Ist gut, dass ich so alt bin, dann haben mich die Kinder wenigstens nicht so

lange an der Backe.“