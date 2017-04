In ihrer freien Zeit ist revue-Layouterin Martine Decker aktives Mitglied des Vereins „Nouspelter Emaischen a.s.b.l.“ und als solches gern als „Fuesbok“ unterwegs. In Remich, wo der Verein mit einem Wagen am Umzug teilnahm, hatte sie sogar ihre Kamera dabei.

Fotos: Martine Decker